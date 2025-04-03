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Ночью над Черноземьем уничтожили 12 БПЛА

Над Орловской областью ночью сбили пять беспилотников

За ночь дежурные средства ПВО уничтожили над Россией 23 беспилотника, в том числе 12 над Черноземьем: по пять над Курской и Орловской областями и два над Белгородской. Об этом сообщили в Минобороны.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что ночью один из беспилотников упал в районе улицы Станционная в Курске, еще один — в Железногорске. В первом населенном пункте обошлось без последствий, во втором — пробита часть стены завода по производству резинотехнических изделий, также без пострадавших. По данным регионального оперштаба, в Курской области за ночь дважды объявлялась опасность удара БПЛА. Она действовала с 1:10 до 1:20 и с 3:50 до 6:44.

Орловский губернатор Андрей Клычков рассказал, что в результате атаки БПЛА раненых и разрушений нет. По его словам, ночью в регионе дважды объявлялась ракетная опасность — спустя почти месяц с предыдущей подачи сигнала. Она действовала с 3:20 до 3:48 и с 4:17 до 4:50.

Белгородские власти отдельно атаки не прокомментировали.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова