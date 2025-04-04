Гладков объявил о разовой выплате жителям двух районов, пострадавших от ВСУ

Пострадавшие от действий ВСУ жители Краснояружского и Ракитянского районов Белгородской области начнут получать единоразовые выплаты в размере 15 тыс. руб. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. С конца марта эти территории регулярно подвергаются обстрелам. Российские военнослужащие несколько раз отражали попытки украинского вторжения в населенные пункты. Жителей двух районов временно переселили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

«Уже сегодня деньги будут начислены 600 гражданам. Всего средства должны быть перечислены 12 тыс. гражданам. До конца следующей недели будут выплачены первые 80 млн из общей суммы»,— говорится в сообщении губернатора Белгородской области.

О начале выплат в пользу жителей районов господин Гладков сообщил 27 марта. Тогда он также заявлял, что граждане также смогут получать компенсацию за аренду жилья в размере 20 тыс. руб. в месяц. Многодетным семьям будут выплачивать по 40 тыс. руб. в месяц.

К концу 2024 года с начала спецоперации Белгородской области было направлено около 41 млрд руб. федеральной поддержки. Из них 20,3 млрд руб. было выделено в 2023 году, в том числе 9,4 млрд направлено на помощь в переселении мирных жителей и 1 млрд руб.— на восстановление жилья.