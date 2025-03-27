Белгородский губернатор анонсировал выплаты для жителей Краснояружского района

Жители Краснояружского района Белгородской области, которые ранее не получали выплаты в 15 тыс. руб., получат их в ближайшее время, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Эта мера также коснется жителей шести населенных пунктов Ракитянского района и села Тишанка Волоконовского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Гладков

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Вячеслав Гладков

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Кроме того, жители этих территорий смогут получать компенсацию за аренду жилья в размере 20 тыс. руб. в месяц для «обычных» семей и 40 тыс. руб. для многодетных. Плату за услуги ЖКХ не будут начислять до стабилизации ситуации, за исключением расчетов по счетчикам.

Губернатор также сообщил о сохранении заработной платы работникам бюджетной сферы до 1 апреля и помощи представителям малого и среднего бизнеса при оформлении документов для получения федеральной поддержки.

На этой неделе господин Гладков сообщал о проблемах с финансированием выплат за поврежденные автомобили.

Ульяна Ларионова