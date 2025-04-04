Бывший директор новосибирского НИИ туберкулеза обжаловал отказ в УДО

В Новосибирский областной суд поступила апелляционная жалоба защиты бывшего директора НИИ туберкулеза Минздрава РФ Владимира Краснова, которому отказали в условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом «Ъ-Сибирь» рассказали в пресс-службе суда. Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Медиагалерея новосибирского НИИ туберкулеза Фото: Медиагалерея новосибирского НИИ туберкулеза

В середине февраля 2025 года, как писал «Ъ-Сибирь», Первомайский районный суд Новосибирска оставил без удовлетворения прошение об УДО экс-директора НИИ Владимира Краснова, отбывающего срок за растрату.

Приговор Александру Краснову, который 30 лет возглавлял новосибирский НИИ туберкулеза Минздрава РФ, огласили в мае 2023 года. Следствие вменяло профессору в вину хищение мебели института на сумму 1,6 млн руб.: она была списана как непригодная и передана аффилированной фирме. По ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата) Владимиру Краснову назначили четыре года лишения свободы. С учетом частичного сложения с первым приговором, который ученому вынесли за превышение должностных полномочий в 2022 году, общий срок заключения составил 4,5 года в колонии общего режима. Отбывать наказание профессора отправили в ИК №3, которая находится в Первомайском районе Новосибирска.

Илья Николаев