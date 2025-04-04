В Ростовской области ночью 4 апреля объявили беспилотную опасность

На всей территории Ростовской области 4 апреля в 1:12 объявили беспилотную опасность. Предупреждение об этом появилось в приложении МЧС.

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«Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам»,— сообщает ведомство.

Опасность атаки БПЛА ранее объявили в регионе в среду, 2 апреля, в 21:46, режим отменили 3 апеля в 1:05.

Во вторник, 1 апреля, в Ростовской области уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата. В результате атаки в Таганроге загорелись два дома, пострадали два человека.

Тат Гаспарян