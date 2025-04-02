По всей Ростовской области объявлена беспилотная опасность

В среду, 2 апреля, в 21:46 на всей территории Ростовской области объявили беспилотную опасность. Предупреждение появилось в приложении МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам»,— говорится в сообщении.

Ранее опасность атаки БПЛА объявили в регионе 1 апреля в 22:28, отмена режима — 2 апреля в 1:35.

Всего 1 апреля после 22:00 над территорией региона были уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата. В результате атаки в Таганроге загорелись два дома, пострадали два человека. Один из беспилотников обнаружили в переулке 1-й Новый, 26.

Тат Гаспарян