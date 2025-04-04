Александрова вышла в четвертый круг турнира WTA в Чарльстоне

Россиянка Екатерина Александрова обыграла соотечественницу Диану Шнайдер в третьем круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Чарльстоне. Игра продлилась 55 мин и закончилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу Александровой.

В следующем круге она встретится с победительницей встречи между китаянкой Чжэн Циньвэнь и спортсменкой из Бельгии Элизой Мертенс. Турнир в Чарльстоне относится к категории WTA 500, его призовой фонд достигает почти $1 млн.

21-летняя Шнайдер располагается на 14 месте в рейтинге WTA в одиночном разряде, на ее счету четыре титула WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема стал выход в четвертый круг US Open в 2024 году.

Александровой 30 лет, она занимает 26 строчку в рейтинге WTA. На ее счету пять побед на турнирах под эгидой организации. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Wimbledon в 2023 году.