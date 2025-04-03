Главком НАТО Каволи: Россия беспрецедентными темпами наращивает свои силы

Вооруженные силы растут быстрее, чем предполагало большинство аналитиков. Россия наращивает личный состав и заменяет боевую технику и боеприпасы беспрецедентными темпами. Об этом заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Virginia Mayo / AP Фото: Virginia Mayo / AP

«Россия расширяет свое промышленное производство, открывает новые производственные мощности и перепрофилирует коммерческие линии на военные нужды»,— говорится в тексте вступительного слова главкома для слушаний в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США. По оценкам господина Каволи, сейчас армия России больше, чем в начале конфликта с Украиной.

В ходе заседания комитета Кристофер Каволи заявил, что Европа запросила размещение на своей территории системы запуска гиперзвуковых ракет дальнего радиуса действия.

В марте генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны альянса отстают от России и Китая в оборонно-промышленном производстве. В связи с этим он привал наращивать производство оборонной промышленности США. В феврале страны НАТО подготовили новую оценку военного потенциала России. По информации FT, среди западных правительств увеличилась обеспокоенность по поводу угрозы со стороны России и темпов развития ее военно-промышленного комплекса.