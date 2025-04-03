Над Курской областью менее чем за час сбили 17 украинских беспилотников

Минобороны сообщило, что с 21:00 по 21:55 мск силы ПВО сбили 17 украинских беспилотников над территорией Курской области. Днем над регионом были уничтожены еще два БПЛА.

В 22:03 оперштаб Курской области объявил ракетную опасность в регионе. Ее отменили в 22:06. О пострадавших или разрушениях власти региона не сообщали.

В ночь на сегодня, 3 апреля, над территорией России сбили 23 беспилотника. Пять из них уничтожены над Курской областью.