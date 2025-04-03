Минобороны: над Курской и Белгородской областями сбили три БПЛА
Минобороны заявило, что с 13:20 до 15:05 силы ПВО уничтожили три беспилотники над территорией Россией. Два БПЛА уничтожены над Курской областью, еще один — над Белгородской областью.
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
Над Краснояружским и Ракитянским районами Белгородской области в течение дня трижды объявляли ракетную опасность, сообщал губернатор Вячеслав Гладков. Об атаке БПЛА он не писал. Власти Курской области также не сообщали о возможных последствиях падения сбитых беспилотников.
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События СВО за март 2025 года
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