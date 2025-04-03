Минобороны: над Курской и Белгородской областями сбили три БПЛА

Минобороны заявило, что с 13:20 до 15:05 силы ПВО уничтожили три беспилотники над территорией Россией. Два БПЛА уничтожены над Курской областью, еще один — над Белгородской областью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Над Краснояружским и Ракитянским районами Белгородской области в течение дня трижды объявляли ракетную опасность, сообщал губернатор Вячеслав Гладков. Об атаке БПЛА он не писал. Власти Курской области также не сообщали о возможных последствиях падения сбитых беспилотников.