Главные новости за 3 апреля. Ростов-на-Дону и область

Дом.РФ взял под управление объект культурного наследия «Клуб приказчиков» (бывший театр Музкомедии) в центре Ростова для последующей продажи и реставрации в рамках президентской программы восстановления исторических зданий.

После конфискации «Родных полей» в компании назначен новый гендиректор. С 2 апреля генеральным директором ООО «Родные поля» является Александр Коновалов.

Китай поставит оборудование для производственного комплекса по глубокой переработке кукурузного зерна ООО «Амирост» в Азове.

ООО «Центральный автовокзал» (эксплуатирует новый автовокзал на пр. Шолохова, 270 в Ростове) по итогам 2024 года получило 76,2 млн руб. чистого убытка, выручка составила всего 4,9 млн руб.

ФСБ России пресекла противоправную деятельность руководителя одного из оборонных предприятий Ростова, связанную с махинациями при выполнении государственного оборонного заказа.

В Таганроге задержан мужчина, который нарисовал граффити на памятнике «Клятва юности», посвященный таганрогскому подполью времен Великой Отечественной войны.

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области объявило о начале сезона активности клещей. По данным ведомства, в Ростовской области клещи опасны переносом Крымской геморрагической лихорадки и клещевого боррелиоза.