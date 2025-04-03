Нарисовавший граффити на мемориале в Таганроге задержан

В Таганроге задержан мужчина, который нарисовал граффити на памятнике «Клятва юности», посвященный таганрогскому подполью времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в главке МВД региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Таганрога Фото: Администрация Таганрога

«Гражданин России 1993 года рождения нарисовал красной краской из баллончика три буквы "А" на памятнике героям-подпольщикам в Таганроге "Клятва юности", расположенном в Спартаковском переулке. Он доставлен в отдел полиции»,— говорится в сообщении.

Подозреваемый работает грузчиком в магазине «Пятерочка». Ранее он был осужден по статье о наркотиках и проходил принудительное лечение в психиатрической больнице. По словам правоохранителей, мужчина объяснил свои действия увлечением граффити.

Глава города Светлана Камбулова ранее сообщила, что памятник недавно обновляли, но на следующий день после завершения работ стало известно об его осквернении вандалами.

Николай Аксенов