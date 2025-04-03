На Дону начался сезон активности клещей

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области объявило о начале сезона активности клещей. По данным ведомства, в Ростовской области клещи опасны переносом Крымской геморрагической лихорадки и клещевого боррелиоза. Кроме того, не исключены случаи заражения клещевым вирусным энцефалитом, который может быть завезен на Дон из других регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«С целью минимизации рисков для населения управлением организуется выполнение противоклещевых обработок эпидзначимых участков, в том числе пастбищ, зон отдыха нacеления, а также сельскохозяйственных животныx», - информирует ведомство.

Сергей Иванов