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На Дону начался сезон активности клещей

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области объявило о начале сезона активности клещей. По данным ведомства, в Ростовской области клещи опасны переносом Крымской геморрагической лихорадки и клещевого боррелиоза. Кроме того, не исключены случаи заражения клещевым вирусным энцефалитом, который может быть завезен на Дон из других регионов.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«С целью минимизации рисков для населения управлением организуется выполнение противоклещевых обработок эпидзначимых участков, в том числе пастбищ, зон отдыха нacеления, а также сельскохозяйственных животныx», - информирует ведомство.

Сергей Иванов

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