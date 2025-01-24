Ранее судимый петербуржец разгромил парадную монтировкой на Заречной улице

Вечером 22 января полицейские задержали ранее судимого 37-летнего жителя Парнаса, который разгромил парадную дома 25 по Заречной улице монтировкой, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

На неподобающее поведение петербуржца правоохранители обратили внимание в ходе мониторинга социальных сетей. На следующий день в полицию обратилась представитель управляющей компании, которая уточнила, что инцидент случился на 13 этаже.

Злоумышленник повредил три пожарных шкафа, ущерб составил 5940 рублей. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что ранее неоднократно судимого уроженца Курганской области, угрожавшего ножом бригаде скорой помощи, отправили в СИЗО.

Андрей Маркелов