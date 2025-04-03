Бизнес-партнер экс-главы Краснодарского суда компенсировал ущерб за поджог авто

Экс-глава сельхозпредприятия «Дмитриевское» Вадим Шестопалов перечислил на депозит нотариуса 56 тыс. руб. для компенсации ущерба потерпевшему Сергею Малыхину. Он обвиняется в организации поджога автомобиля Toyota Land Cruiser, принадлежащего его начальнику охраны. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на одного из участников процесса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент с поджогом произошел в феврале 2020 года. По версии следствия, исполнителями преступления стали местные жители Артур Жозе-Мануэль и Валерий Ерофеев, которые сейчас находятся под стражей. Сам Вадим Шестопалов помещен под домашний арест.

Следствие установило, что бывший директор «Дмитриевского» конфликтовал с фермером Николаем Масловым по вопросу выдела земли и поручил Сергею Малыхину сжечь технику фермера. После отказа выполнить указание Шестопалов начал запугивать подчиненного, а затем организовал поджог его внедорожника.

Расследование этого случая инициировало прокурорские проверки, в результате которых было выявлено, что реальным владельцем «Дмитриевского», по мнению надзорного ведомства, являлся бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов. По данным надзорного ведомства, он оформил предприятие на свою гражданскую жену Светлану Новикову, а Вадим Шестопалов, как ее доверенное лицо, был назначен директором компании.

В мае 2024 года сельхозпредприятие продали семье Виталия Очкаласова, возглавляющего Кавказский район Краснодарского края, где расположена агрокомпания. Через несколько месяцев Генпрокуратура подала иск об обращении актива в пользу государства в связи с нарушением Александром Черновым антикоррупционных норм.