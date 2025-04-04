Во всех регионах России заработала платформа обратной связи для бизнеса

Платформа обратной связи (ПОС) для бизнеса на портале «Госуслуги» стала доступна во всех регионах России, сообщила директор департамента производительности труда Минэкономики Светлана Горчакова. С сентября платформа работала в пилотном режиме в 29 регионах.

«Через "ПОС Бизнес" подано более 1,7 тыс. сообщений и обращений бизнеса из 29 пилотных регионов. Чаще всего инвесторы консультируются по вопросам получения разрешительной документации и информации о мерах поддержки бизнеса»,— сказал Светлана Горчакова на комиссии Госсовета по направлению «Инвестиции».

В пресс-релизе, который получил «Ъ», сказано, что для простых консультаций средний срок рассмотрения обращения не превышает пять календарных дней. На вопросы, требующие изучение документов инвестора, ответы приходят в срок от пяти до десяти дней. Если в обращении содержится информация о нарушении прав и законных интересов предпринимателя, ответ предоставляется в срок до 30 календарных дней.