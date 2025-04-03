«Металлург» до минимума сократил отставание от «Авангарда» в серии play-off КХЛ

Магнитогорский «Металлург» со счетом 3:1 победил омский «Авангард» в домашнем матче первого раунда play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Счет в серии стал 3:2 в пользу омичей, которые выиграли первые три матча противостояния.

Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Егор Коробкин (14-я и 60-я минуты) и Андрей Козлов (19). Единственный гол гостей на счету Рида Буше (25).

В истории КХЛ был лишь один случай, когда команда отыгралась с 0:3 и победила в серии play-off. Это произошло в 2015 году, когда СКА одолел ЦСКА в финале Западной конференции.

Следующий матч серии между «Металлургом» и «Авангардом» пройдет 5 апреля в Омске.