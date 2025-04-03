Вологодский губернатор: акцизы на алкоголь приносят в бюджет региона около 2%

Влияние акцизов на алкоголь на доходы бюджета Вологодской области не значительно и составляет порядка 2%, рассказал «Ъ» глава региона Георгий Филимонов. По состоянию на 28 марта акциз на алкоголь поступил в бюджет в объеме 0,5 млрд руб. Это соответствует уровню прошлого года, отметил губернатор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Георгий Филимонов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Георгий Филимонов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«По акцизам на алкогольную продукцию снижения в бюджете 2025 года относительно уровня 2024 года не запланировано»,— отметил глава региона.

По оценкам председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; объединяет крупных ритейлеров) Станислава Богданова, алкоголь формирует в среднем от 15% до 40% от оборота розничного магазина в зависимости от его типа. В АКОРТ говорят, что ограничения на продажу алкоголя, действующие с недавнего времени в некоторых российских регионах, в итоге могут привести к закрытию 1 тыс. магазинов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Спиртоносный удар».