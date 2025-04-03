Reuters: ряд высокопоставленных чиновников уволены из Совета нацбезопасности США

Несколько высокопоставленных чиновников из Совета национальной безопасности США сегодня, 3 апреля, утром были уволены со своих постов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«По словам трех человек, знакомых с ситуацией, в четверг утром были уволены несколько директоров Совета национальной безопасности при Белом доме»,— говорится в сообщении агентства.

Источники агентства не смогли назвать точные причины увольнений, однако два собеседника связали их с результатами проверок в отношении сотрудников. По сведениям Reuters, среди уволенных сотрудников был Дэвид Фейт — старший директор, отвечающий за технологии и национальную безопасность.

За последние недели в США разгорелось сразу несколько скандалов, связанных с деятельностью команды президента США Дональда Трампа. Фигурантом сразу двух инцидентов оказался советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц. Вначале он оказался замешан в ситуации с утечкой секретных данных о планах ударов по йеменским хуситам, а затем его помощники были уличены в использовании почтового адреса Gmail для обсуждения военных вопросов с коллегами из других стран. После этого, по информации СМИ, в администрации нашлись сторонники его отставки.

Подробности — в материале «Ъ» «Советник Трампа опять сделал тайное явным».

Анастасия Домбицкая