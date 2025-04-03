Шесть мостов разведут по технологической причине в Петербурге в ночь на 4 апреля

Ближайшей ночью, с 3 на 4 апреля, в Петербурге состоится технологическая разводка сразу шести мостов. Об изменении в графике сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

В частности, Дворцовый мост разведут с 01:10 до 04:55, находящийся на ремонте Троицкий — с 01:20 до 04:50, Благовещенский — с 01:25 до 05:00, Гренадерский — с 01:30 до 04:30, Биржевой — с 02:00 до 04:55, мост Александра Невского — с 02:20 до 05:10.

При этом в КРТИ напомнили, что разводка и наводка мостов может быть осуществлена в рамках указанных промежутков, однако не обязательно займет все указанное время.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в разные дни на текущей неделе в Петербурге запланирована технологическая разводка девяти мостов.

Андрей Цедрик