Власти Сирии разрабатывают всеобъемлющий план по восстановлению страны

Правительство Сирии разрабатывает всеобъемлющий план по восстановлению страны при поддержке дружественных стран, сообщил министр экономики и промышленности республики Нидал аш-Шаар. По его словам, для выхода из кризиса Сирии требуется помощь и одобрение международного сообщества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Orhan Qereman / Reuters Фото: Orhan Qereman / Reuters

«Формирование нового правительства — это лишь шаг в начале трудного пути, полного рисков и препятствий. Сейчас мы разрабатываем всеобъемлющий план, чтобы начать восстановление Сирии вместе с сирийским народом и дружественными странами»,— сказал Нидал аш-Шаар в интервью «РИА Новости». «Сирия как новое и дружественное государство нуждается в любой поддержке»,— отметил он.

Основными целями переходное правительство Сирии, сформированное в декабре 2024 года, называло восстановление безопасности и стабильности страны, возвращение миллионов сирийских беженцев, а также возобновление доступа к базовым потребностям и услугам. В январе 2025 года ЕС согласовал план постепенного смягчения санкций против Сирии. Как поясняла глава европейской дипломатии Кая Каллас, тем самым ЕС пытается помочь населению.

Лусине Баласян