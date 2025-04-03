Чернышенко: РФ будет добиваться снятия с Кубы статуса спонсора терроризма

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил важность соблюдения Кубой требований России по безопасности. Москва продолжит добиваться исключения республики из списка государств—спонсоров терроризма. Об этом господин Чернышенко сказал в ходе встречи с губернатором провинции Сантьяго-де-Куба Мануэлем Фальконом Эрнандесом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Также важно, чтобы Куба объективно оценивала причины СВО, подчеркнул вице-премьер. «Мы расцениваем новые санкции американцев против Кубы как проявление бессилия и подтверждаем полную солидарность с республикой»,— сказал Дмитрий Чернышенко (цитата по ТАСС).

Кроме того, Россия намерена реализовывать ряд проектов с Кубой в рамках плана до 2030 года — в частности, в сфере медицины и энергетики. Также в фокусе двух стран поставка российских углеводородов, производство и поставка удобрений и привлечение инвестиций. Целью проектов господин Чернышенко назвал обеспечение суверенитета экономики Кубы.

Вице-премьер прибыл на Кубу сегодня, 3 апреля. Он примет участие в 22-м заседании межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Президент США Дональд Трамп включил Кубу в список государств—спонсоров терроризма после вступления в должность в январе текущего года. Его предшественник Джо Байден 14 января исключил страну из этого списка, указ действовал всего неделю. США прекратили дипломатические отношения с Кубой в 1961 году после национализации американской собственности на острове. В 2014 году президент США Барак Обама объявил о начале нормализации отношений с Кубой. В 2015-м его администрация исключила Кубу из списка государств—спонсоров терроризма. Господин Трамп в 2017 году вернул страну в этот список.