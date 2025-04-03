«Мир собирается дать сдачи»

«Увидим, кто сильнее»,— министр экономики Германии Роберт Хабек пригрозил Дональду Трампу адекватным ответом на пошлины. Китай также обещает США принять контрмеры. Эмманюэль Макрон призвал французский бизнес остановить инвестиции в США. Между тем Лондон заявил, что намерен заключить со своим ближайшим союзником новое торговое соглашение. В отношении Великобритании была введена минимальная пошлина в 10%. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что старый мир рушится на глазах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Дональд Трамп объявил торговую войну 180 странам. Фактически всему миру. В черный список не попали Россия, Белоруссия, Куба и Северная Корея. Из стран постсоветского пространства больше всех не повезло Молдове: пошлина для этой страны 31%, для Казахстана — 27%. Остальным, включая Украину, по 10%. Что касается России и других не попавших, объем торговли с этим государствами минимальный, в частности, по причине санкций. Вводить заградительные пошлины не имеет смысла. Есть полуофициальные данные, что товарооборот между РФ и США сократился за три года в десять раз: с $35 млрд до $3,5 млрд. Для сравнения: в 2024 году Вашингтон наторговал с Китаем больше чем на $688 млрд.

Можно было бы вспомнить подзабытый тезис о том, что Россия — тихая гавань. Однако сегодня это уже явно не так. Стабильности в мире больше нет. Если грянет глобальный кризис, что очень возможно, его холодное дыхание вполне может затронуть и Российскую Федерацию, которая по-прежнему является частью мировой экономики. Хотя, наверное, уже в несколько меньшей степени. Как бы то ни было, остальной мир, судя по всему, собирается дать сдачи. Министр экономики Германии Роберт Хабек отметился красивой фразой «посмотрим, кто сильнее».

Естественно, что все это чревато еще и политическими изменениями. Кто мог буквально вчера представить кооперацию между Китаем и Индией, этот союз дракона со слоном? А также сближение КНР с Японией и Южной Кореей. Пекин давно строит планы основательно закрепиться в Европе и оторвать ее от Америки. Теперь это становится реальностью. Канада, не горя желанием стать 51-м штатом, уже свой выбор сделала и вплотную ориентируется на Старый Свет, заодно растет популярность левых либералов.

Видимо, очередь и за Австралией. Деваться-то некуда. Неужели США больше не хотят быть мировым гегемоном? Решили закрыться в себе, бросить вызов остальным. Соответственно, и риторика меняется, теперь Америка считает себя пострадавшей, оказывается, ее до этого год от года непрерывно грабили. А нам с детства рассказывали про империалистических хищников с Уолл-стрит. На самом деле все наоборот: американцы — невинные робкие овечки, раз такое до сих пор позволяли с собой творить. Если так, то кто займет трон мирового гегемона? Пока что явного лидера нет, но желающие точно найдутся.

До сего момента функции заместителя председателя земного шара в европейской части выполняла Германия. Все идет к созданию коллективного руководства. Тогда как судьба ООН становится все туманнее. Если Трамп и оттуда выйдет, старый мир, похоже, окончательно развалится. Здесь нужно остановиться, а то так можно слишком далеко зайти. Нельзя исключать, что все завтра встанет на свои места. Проснется Трамп утром и напишет, что передумал, пошутил. Сейчас возможно абсолютно все. Однако есть повод очень серьезно задуматься и создать такой механизм, чтобы не зависеть от прихотей одного человека — мало ли что завтра придет ему в голову.

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Дмитрий Дризе