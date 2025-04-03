Макрон призвал европейские компании остановить инвестиции в США

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в ходе приема представителей местного бизнеса, что в качестве ответной меры на импортные пошлины Дональда Трампа стоит прекратить инвестиции в США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмманюэль Макрон

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters Эмманюэль Макрон

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

«Важно, чтобы инвестиции, которые должны быть осуществлены или объявлены в последние недели, были приостановлены на некоторое время, пока мы не проясним ситуацию с США»,— цитирует президента Le Figaro. Свой призыв он объяснил тем, что вложение «миллиардов евро в экономику США в тот момент, когда они нас атакуют» послужит неверным сигналом Вашингтону.

Ранее сообщалось, что Франция настаивает на применении Евросоюзом всех имеющихся у блока инструментов для защиты своих интересов в торговых отношениях с США. По данным агентства, Эмманюэль Макрон считает, что ответ на 20-процентные пошлины США должен затронуть американские технологии.

Накануне стало известно, что инвестиции в США в качестве ответной меры на действия Дональда Трампа уже заморозил Китай. В последние недели несколько отделов Государственного комитета по делам развития и реформ КНР получили указания приостановить выдачу разрешений компаниям, планирующим инвестиции в США.

Кирилл Сарханянц