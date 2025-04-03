Возбуждено дело о халатности после наводнения в Аше

В Челябинской области следственные органы возбудили уголовное дело после подтопления жилых домов в Аше. В действиях неустановленных пока сотрудников администрации Ашинского района обнаружены признаки халатности при проведении противопаводковых мероприятий, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба управления МЧС России по Челябинской области Фото: пресс-служба управления МЧС России по Челябинской области

В ведомстве указывают на «существенное нарушение прав и законных интересов граждан» в результате поднятия уровня воды в реке Сим и подтопления домов и приусадебных участков с 18 по 20 марта.

«Данные обстоятельства указывают на совершение халатных действий со стороны сотрудников администрации Ашинского муниципального района по осуществлению противопаводковых мероприятий в период с января по март этого года», — сообщает пресс-служба ведомства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, в том числе проверяются версии о сбросе воды с гидротехнических сооружений выше по течению реки Сим.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в Аше затопило несколько улиц после того, как на реке Сим начался ледоход и образовались заторы. В результате 275 человек, в том числе 68 детей были эвакуированы. Подтопило 95 жилых частных домов, 173 садовых дома и 329 приусадебных участков. В срочном порядке на реке были организованы взрывные работы. 21 марта вода покинула все дома и участки в Аше.