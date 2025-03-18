Прогноз не оправдал ожиданий

В Челябинской области из-за начавшегося весеннего половодья подтопило около 120 жилых домов, приусадебных и садовых участков. В Нагайбакском районе введен режим повышенной готовности, в Аше — локальный режим ЧС, где из-за разлива реки Сим эвакуировали жителей. Половодье началось на две–три недели раньше прогнозируемых сроков. Только в конце прошлой недели министерство общественной безопасности региона объявило о начале «масштабных мероприятий по подготовке к весеннему паводку», а взрывные работы на реках в Ашинском районе были запланированы на конец марта.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Управление МЧС России по Челябинской области работает в режиме повышенной готовности из-за паводка

Фото: пресс-служба управления МЧС России по Челябинской области Управление МЧС России по Челябинской области работает в режиме повышенной готовности из-за паводка

Фото: пресс-служба управления МЧС России по Челябинской области

За сутки в Челябинской области обострилась паводковая ситуация в муниципалитетах на юге и в горнозаводской зоне. Начались подтопления частных домовладений и дорог, а также эвакуация жителей. Правительство Челябинской области сообщает, что ситуация находится под контролем. В зоне подтоплений работают сотрудники МЧС России, поисково-спасательной службы и других подразделений региональной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Наиболее сложная ситуация складывается в Ашинском районе. Ранним утром 18 марта из-за потепления и сильных дождей начался ледоход и образовался затор на реке Сим. В результате резко поднялся уровень воды, и затопило несколько улиц в Аше. Глава Ашинского района Вадим Сергеев объявил о введении локального режима ЧС «на ряде улиц города». Губернатор Челябинской области Алексей Текслер направил в Ашу министра общественной безопасности региона Александра Гриба для координации работы оперативных служб.

По данным ГУ МЧС, всего в зоне подтопления в Аше оказался 31 приусадебный участок с жилыми домами на улицах Октябрьская, Матросова, Декабристов, Заречная и Набережная, а также 57 участков в СНТ №5, где постоянно живут 35 человек, в том числе 10 детей.

Жителей подтопленных улиц эвакуировали с помощью резиновых лодок. Всего спасли 70 человек, из них 20 детей. Большинство разместились у родственников и знакомых. Четверо, в том числе двое детей, обосновались в пункте временного размещения в гостинице «Аша». Жители СНТ самостоятельно покинули дома и находятся у родственников.

Кроме жилых домов и приусадебных участков в Аше подтоплены дороги. Был закрыт выезд на трассу, соединяющую районный центр с Миньяром.

На реке Сим организована расчистка от ледового затора с помощью экскаватора и манипулятора. Также в Ашинский район отправили саперов для экстренного ослабление льда с помощь взрывов.

Ситуацию с паводком прокомментировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер на оперативном совещании с главами муниципалитетов и членами правительства. По его словам, ледоход на реке Сим начался на две недели раньше обычного. «Ведутся работы техникой по разрушению затора. По оперативной информации, это уже привело к началу снижения уровня воды. В целом, коллеги, сегодня проходим пики, причем на две–три недели раньше обычных сроков»,— сказал глава региона. Он подчеркнул, что в результате принимаемым мер в Аше вода начала уходить из домов.

В социальных сетях местные жители высказывают недовольство подготовкой властей к паводку.

«Почему не учерняли и не взрывали поворот реки по Декабристов? Кто будет возмещать ущерб? Вчера, позавчера, на той неделе каждый день практически ездили смотреть “выполненные работы”, дождались, слов нет!» — написала горожанка Оксана Хаураллина в группе «Аша|VКурce» в социальной сети «ВКонтакте».

Ашинцы считают, что подготовку надо было начинать на неделю раньше.

Ситуация с подтоплением в Аше «вызвала вопросы» и у депутата законодательного собрания Челябинской области Александра Решетникова. «Почему не сработала система оповещения, и людей вовремя не оповестили об опасности? А почему защитная дамба, проходящая вокруг города, не выполняет свою функцию? Ответ следующий: капитальный ремонт дамбы на реке Сим, на который администрация потратила более 120 млн бюджетных средств, был выполнен с многочисленными нарушениями. Экспертиза подтвердила, что результаты и качество работ не соответствуют проекту. Шлак, который использовали для отсыпки дамбы, абсолютно не пригоден для данных видов работ, так как пропускает воду. Высота дамбы не соответствует проектным отметкам, которые могли бы предотвратить подтопление домов»,— написал депутат на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Кроме Ашинского района подтопление частных домовладений зафиксировано в Нагайбакском районе. 17 марта администрация муниципалитета объявила режим повышенной готовности. По данным местных властей, в связи с резким подъемом уровня воды в реке Гумбейка подтопило домовладения в поселках Южный, Кассельский и Переселенческий. Также на реке Ольгинская подмыло плотину на дороге между поселком Александро-Невский и селом Фершампенуаз.

Утром 18 марта река Гумбейка вышла из берегов в поселке Остроленский и подтопила 36 приусадебных участков на улице Набережная. В населенном пункте был организован ПВР, но жители от эвакуации отказались. Берегоукрепительные работы и инженерные мероприятия замедлили распространение воды в Остроленском. Сейчас уровень воды в Гумбейке снижается.

Помимо этого, в Брединском, Троицком, Варненском, Уйском и Сосновском районах зафиксированы переливы воды через автомобильные дороги. В деревне Ужевка Сосновского района закрыто движение по мосту через реку Зюзелга. Также закрыт проезд по дороге между поселком Михири и селом Красносельское «в связи с необходимостью выполнения противопадковых мероприятий».

18 марта глава региона Алексей Текслер провел заседание оперативного штаба по ситуации с паводком в регионе. Ожидается, что в ближайшие 5–7 дней большинство рек Челябинской области вскроется ото льда.

Начальник Челябинского гидрометцентра Валерий Кочегоров рассказал на заседании рабочей группы по подготовке к половодью, что сроки ледостава в этом году сдвигаются на 10–12 дней раньше среднемноголетнего значения из-за пришедшей волны тепла. По его данным, за сутки на некоторых реках бассейна Камы и Урала подъем уровня воды составил от 5 см до 77 см, значительно поднялась вода в реках Уй и Увелька бассейна реки Тобол. Но, по прогнозам метеорологов, с 19 марта наступит небольшое похолодание, и интенсивное таяние льда и снега немного замедлится.

О начале «масштабных мероприятий» по подготовке к весеннему паводку министерство общественной безопасности Челябинской области объявило 14 марта. Так, на реках в семи муниципалитетах начались работы по распиловке льда, в том числе на реке Сим в Ашинском районе, а также искусственному ослаблению льда методом чернения. Взрывные работа по ослаблению льда, по данным ГУ МЧС России по региону, были запланированы на конец марта.

Юлия Гарипова