Госсовет проведет всероссийское совещание по поддержке ветеранов СВО

В июне Государственный совет РФ проведет всероссийское совещание по вопросам поддержки ветеранов—участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Об этом рассказал губернатор Астраханской области, председатель профильной комиссии Госсовета Игорь Бабушкин в ходе ее первого заседания сегодня, 3 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«В конце июня выйдем на всероссийское совещание с участием руководителей межведомственных комиссий по делам участников СВО и членов их семей, чтобы отработать на нем наиболее сложные и дискуссионные на сегодняшний день вопросы»,— заявил господин Бабушкин, анонсируя план работы комиссии.

Напомним, комиссия по вопросам поддержки ветеранов СВО была образована Владимиром Путиным 10 марта. Она должна способствовать усилению координации между федеральными и региональными органами власти, фондом «Защитники Отечества» и другими профильными организациями по вопросам адаптации вернувшихся с фронта к мирной жизни.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бойцам помогут Госсоветом».

Андрей Прах