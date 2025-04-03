В Дамаске признали важность сотрудничества между РФ и Сирией

Важность сотрудничества России и Сирии обусловлена политическими и техническими причинами. Об этом заявил министр экономики и промышленности САР Нидал аш-Шаар. По его словам, в Дамаске рассчитывают на всестороннее сотрудничество с Москвой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ammar Safarjalani / Zuma / TASS Фото: Ammar Safarjalani / Zuma / TASS

«Важность продолжения сотрудничества между Москвой и Дамаском обусловлена не только политическими, но и техническими причинами»,— цитирует сирийского министра агентство «РИА Новости».

По словам сирийского министра, «новый этап требует, чтобы эти отношения были всесторонними и сбалансированными». «Мы хотим, чтобы между Сирией и Россией была дружба как на уровне правительств, так и народов, о чем уже не раз говорил президент Ахмад аш-Шараа,— подчеркнул он.— И мы работаем над этим».

В начале марта The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщала, что Россия может расширить присутствие в Сирии за счет экономической поддержки. В публикации сообщалось о переводе в Центральный банк Сирии эквивалента $23 млн в местной валюте со стороны России. WSJ называла это признаком потепления в отношениях между переходным сирийским правительством и российскими властями, которые стремятся сохранить военные базы в Тартусе и Латакии. По словам источников газеты, ряд других стран отказались от оказания подобной финансовой помощи Дамаску из-за угрозы санкций.

Российский военный контингент был направлен в Сирию в сентябре 2015 года для нейтрализации анклавов глобальных террористических группировок. В провинции Тартус находится 720-й пункт материально-технического обеспечения ВМФ России, а в провинции Латакия — авиабаза Хмеймим. Как писало Bloomberg, после падения режима Башара Асада и прихода к власти вооруженной оппозиции в декабре 2024 года Москва рассчитывает сохранить свое присутствие в регионе, а взамен может помочь Дамаску в борьбе с «Исламским государством» (организация признана террористической и запрещена в РФ). При этом наличие военных баз России в Сирии может помочь новым сирийским властям «уравновесить» растущее влияние Турции, отмечают СМИ.

Подробнее о новом сирийском правительстве — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая