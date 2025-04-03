Матвиенко сообщила о поездке Медведева во Вьетнам во второй половине года

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отправится с официальным визитом во Вьетнам во второй половине 2025 года. Об этом сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. В прошлый раз господин Медведев посещал республику в мае 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«На вторую половину текущего года запланирован во Вьетнам визит лидера нашей партии “Единая Россия” Дмитрия Анатольевича Медведева»,— сказала госпожа Матвиенко в ходе встречи с вице-премьером, министром иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шоном (цитата по ТАСС).

По словам спикера Совфеда, предстоит большое количество встреч с вьетнамскими партнерами и межпартийных контактов. «Буквально через несколько дней мы встретимся снова с нашим большим другом, спикером парламента Чан Тхань Маном на полях 150-й ассамблеи Межпарламентского союза, которая будет проходить в Узбекистане»,— уточнила Валентина Матвиенко.

Накануне, 2 апреля, с главой МИД Вьетнама встретился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он анонсировал приезд в Москву генсека Компартии республики То Лама 9 мая.

В июне 2024 года президент Владимир Путин приезжал во Вьетнам с рабочим визитом. В Ханое он встретился с президентом То Ламом. В сентябре председатель парламента республики Чан Тхань Ман посещал Москву, где провел переговоры с господином Путиным и спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Об отношениях России и Вьетнама читайте в материале «Ъ».