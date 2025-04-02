Лавров анонсировал визит генсека Компартии Вьетнама в Москву в мае

Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам прибудет с визитом в Россию в мае. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил сегодня, 2 апреля, на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Вьетнама Буй Тхань Шоном. Генсек Компартии Вьетнама примет участие в параде Победы 9 мая, уточнил российский министр.

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«Особое значение мы придаем участию генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама товарища То Лама в праздновании Дня Победы в мае этого года в Москве. Одновременно товарищ То Лам осуществит официальный визит в РФ, подготовкой которого мы сегодня активно занимались. Вырисовывается очень интересная программа и солидный пакет документов, который, я надеюсь, будет успешно согласован, подписан»,— сказал господин Лавров.

Свое участие в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне подтвердили также генсек КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Кубы Мигель Диас-Канель, президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидеры Армении и Сербии Никол Пашинян и Александр Вучич. Кроме того, в Москву прибудут представители Израиля.

1 апреля президент России Владимир Путин встретился с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, министром иностранных дел Китая Ван И. На переговорах с китайским дипломатом российский лидер сообщил, что председатель Китайской Народной Республики будет в мае «основным гостем».

Что означает статус «основного гостя» на торжествах по случаю Победы и существует ли он в дипломатическом протоколе, выяснял специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников.

Анастасия Домбицкая