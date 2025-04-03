Смольный готовит проект реставрации фасадов и крыши Ново-Михайловского дворца

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры по поручению губернатора Петербурга Александра Беглова начал готовить проект реставрации фасадов и крыши Ново-Михайловского дворца на Дворцовой набережной, сообщает пресс-служба Смольного 3 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ново-Михайловский дворец на Дворцовой набережной

Фото: Пресс-служба Смольного Ново-Михайловский дворец на Дворцовой набережной

Фото: Пресс-служба Смольного

На первом этапе проведут комплексное обследование состояния фасадов. Эти данные станут основой для принятия соответствующих проектных решений и обоснованием технологий производства работ. Мероприятия по реставрации фасадов и крыши дворца планируют начать в 2027 году.

На текущий момент известно, что декоративные элементы фасада, в том числе скульптуры кариатид, требуют ремонта. На них появились трещины, отмечается утрата пластики и геометрии. Также в реставрации нуждается чугунное литое ограждение парадного крыльца с ажурными секциями.

По словам господина Беглова, за счет городского бюджета в 2025 году планируют продолжить реставрацию Аничкова дворца, собора Петра и Павла в Петергофе, Гатчинского дворца и других значимых объектов.

Что касается Ново-Михайловского дворца, построенного знаменитым архитектором Андреем Штакеншнайдером, то изначально он принадлежал великому князю Михаилу Николаевичу.

После революции здание перешло в государственную собственность, там располагался «склад» антикварной мебели. После Великой Отечественной войны в особняке разместили институты Российской академии наук. Они находятся во дворце по сей день.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на ремонт и реставрацию лицевых и дворовых фасадов объекта культурного наследия регионального значения «Дом И. И. Дернова» потратят 220,6 млн рублей.

Андрей Маркелов