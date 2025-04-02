Лицевые и дворовые фасады Дома И. И. Дернова отремонтируют за 220 млн рублей

На ремонт и реставрацию лицевых и дворовых фасадов объекта культурного наследия регионального значения «Дом И. И. Дернова» потратят 220,6 млн рублей. Закупка по поиску подрядчика для проведения работ на Таврической улице опубликована 2 апреля.

Заказчиком выступило ГКУ «Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры». С момента заключения контракта исполнитель должен закончить ремонтные работы до 31 октября 2027 года.

Подрядчику предстоит отреставрировать кирпичную кладку, воссоздать гладкую, профилированную и фактурную штукатурку известковым раствором, вернуть прежнее состояние лепного декора посредством догипсовки и отливки недостающих деталей. Также заявлено проведение работ с металлодекором, дверной фурнитурой, окнами и другими элементами.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что более 500 крыш жилых домов отремонтируют в Петербурге до начала осени.

Татьяна Титаева