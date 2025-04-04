В Нижнекамске на ремонт 6,2 км автодорог выделят 1 млрд рублей

В Нижнекамске на ремонт автодорог общего пользования выделят 1 млрд руб. Заказчиком выступает ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ». Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Нижнекамске на ремонт автодорог выделят 1 млрд рублей

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ В Нижнекамске на ремонт автодорог выделят 1 млрд рублей

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Согласно документации, ремонтные работы охватят участок протяженностью 6,2 км. Финансирование работ будет осуществляться из республиканского бюджета.

Капремонт будет проводиться на следующих участках улиц:

улица 30 лет Победы от пр. Химиков до ул. Студенческая (протяженность ремонта 0,4 км);

улица Тукая от пр. Строителей до ул. Юности (протяженность ремонта 1,4 км);

улица Чулман (протяженность ремонта 0,4 км);

проспект Шинников от ул. Менделеева до ул. Лесная (протяженность ремонта 1 км);

улица Юности от пр. Строителей до пр. Химиков (протяженность ремонта 1,7 км);

улица Кайманова (2 этап) (протяженность ремонта 0,3 км).

Также пройдет капитальный ремонт существующей дорожно-уличной сети с асфальтобетонным покрытием в населенных пунктах Нижнекамского района. Протяженность ремонта составит 0,8 км.

Согласно условиям контракта все работы должны быть завершены до 12 ноября.

Ранее сообщалось, что в Челнах на ремонт трех участков автодорог общего пользования выделят 1,1 млрд руб.

Артём Дергунов