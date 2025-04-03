В Набережных Челнах на ремонт трех участков автодорог выделят 1,1 млрд рублей
В Набережных Челнах на ремонт трех участков автодорог общего пользования выделят 1,1 млрд руб. Заказчиком выступает ГБУ «Дирекция финансирования ПДР». Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.
В Набережных Челнах на ремонт трех участков автодорог выделят 1,1 млрд рублей
Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ
Согласно документации, ремонтные работы охватят участок протяженностью 5,7 км. Финансирование работ будет осуществляться из республиканского бюджета.
Капремонт будет проводиться на участках следующих улиц:
- улица Орловская (протяженность 2,2 км);
- улица Маршала Жукова от Сармановского тракта до ул. Низаметдинова (протяженность 1,08 км);
- улица Магистральная (протяженность 2,4 км).
Согласно условиям контракта все работы должны быть завершены до 10 ноября.
Ранее сообщалось, что на реконструкцию участка автодороги Джалиль — Сарманово длиной 6 км выделят 1,1 млрд руб.