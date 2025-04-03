В Набережных Челнах на ремонт трех участков автодорог общего пользования выделят 1,1 млрд руб. Заказчиком выступает ГБУ «Дирекция финансирования ПДР». Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Набережных Челнах на ремонт трех участков автодорог выделят 1,1 млрд рублей

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ В Набережных Челнах на ремонт трех участков автодорог выделят 1,1 млрд рублей

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Согласно документации, ремонтные работы охватят участок протяженностью 5,7 км. Финансирование работ будет осуществляться из республиканского бюджета.

Капремонт будет проводиться на участках следующих улиц:

улица Орловская (протяженность 2,2 км);

улица Маршала Жукова от Сармановского тракта до ул. Низаметдинова (протяженность 1,08 км);

улица Магистральная (протяженность 2,4 км).

Согласно условиям контракта все работы должны быть завершены до 10 ноября.

Ранее сообщалось, что на реконструкцию участка автодороги Джалиль — Сарманово длиной 6 км выделят 1,1 млрд руб.

Артём Дергунов