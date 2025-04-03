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В Набережных Челнах на ремонт трех участков автодорог выделят 1,1 млрд рублей

В Набережных Челнах на ремонт трех участков автодорог общего пользования выделят 1,1 млрд руб. Заказчиком выступает ГБУ «Дирекция финансирования ПДР». Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

В Набережных Челнах на ремонт трех участков автодорог выделят 1,1 млрд рублей

В Набережных Челнах на ремонт трех участков автодорог выделят 1,1 млрд рублей

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

В Набережных Челнах на ремонт трех участков автодорог выделят 1,1 млрд рублей

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Согласно документации, ремонтные работы охватят участок протяженностью 5,7 км. Финансирование работ будет осуществляться из республиканского бюджета.

Капремонт будет проводиться на участках следующих улиц:

  • улица Орловская (протяженность 2,2 км);
  • улица Маршала Жукова от Сармановского тракта до ул. Низаметдинова (протяженность 1,08 км);
  • улица Магистральная (протяженность 2,4 км).

Согласно условиям контракта все работы должны быть завершены до 10 ноября.

Ранее сообщалось, что на реконструкцию участка автодороги Джалиль — Сарманово длиной 6 км выделят 1,1 млрд руб.

Артём Дергунов

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