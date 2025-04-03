Fitch понизило кредитный рейтинг Китая

Американское рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта Китая в иностранной валюте с A+ до А (высокий уровень кредитоспособности). Прогноз для экономики страны — стабильный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bobby Yip / Reuters Фото: Bobby Yip / Reuters

«Понижение рейтинга отражает наши ожидания дальнейшего ослабления государственных финансов Китая и быстрорастущей траектории государственного долга в период экономического перехода страны»,— говорится в сообщении на сайте Fitch.

Как уточняет агентство, власти Китая могут начать использовать фискальные стимулы на фоне сдержанного внутреннего спроса, растущих тарифов и дефляционного давления. Fitch прогнозирует, что госдолг и ВВП страны «продолжат резкую тенденцию к росту в течение следующих нескольких лет».

Дальнейшее понижение или повышение рейтинга будет зависеть от действий Пекина по сокращению дефицита бюджета и макроэкономической политики. В апреле 2024 года Fitch сохранило кредитный рейтинг Китая на уровне A+, изменив при этом прогноз со стабильного на негативный.

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