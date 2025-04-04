Глава Удмуртии ответил врачебными «кейсами» на критику про разваленную медицину

Глава Удмуртии Александр Бречалов ответил на критику местной жительницы, заявившей о «разваленной медицине», дефиците медработников и переходе врачей из государственных медучреждений в частные. Руководитель региона признал во время прямого эфира на странице во «ВКонтакте» наличие проблем в региональной отрасли здравоохранения, после чего перечислил достижения медиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Бречалов, vk Фото: Александр Бречалов, vk

«Давайте поразмыслим: если нет врачей и медицина развалена полностью, кто же тогда ежедневно принимает до 40 родов? В 2024-м в республике родилось 11,4 тыс. детей. Кто выхаживает тех, кто родился раньше срока с массой тела до 1 кг?»— сказал господин Бречалов.

После размышлений о новорожденных и недоношенных детях глава Удмуртии перешел к ситуации с лечением в регионе участников спецоперации. «С начала 2025-го пролечено и прооперировано 525 человек, в том числе проводились очень сложные операции»,— заявил руководитель региона.

Господин Бречалов напомнил о том, что в республике впервые начали проводить трансплантацию органов. «Об этом раньше и мечтать не могли. Такое только в федеральных клиниках делали»,— добавил он. По словам главы региона, растет количество малоинвазивных операций.

Отдельно глава региона остановился на работе скорой медицинской помощи (СМП) в регионе. «Ежедневно (для вызова СМП.— "Ъ-Удмуртия") обращается до 1,5 тыс. жителей. Это огромная цифра. Кто к ним выезжает, если вы говорите, что медицина развалена?»— переспросил господин Бречалов.

Также глава региона рассказал о строительстве новых отраслевых объектов, функционировании санавиации и положительном балансе медицинских кадров. «Да, вы правы, врачи уходят в частные компании и уезжают в другие регионы. Но есть и обратное движение: из частных компаний в государственную медицину»,— сказал он.

Господин Бречалов заявил, что «в интернете все просто написано» и чаще всего «негатив вбрасывают намеренно». «Есть проблемы, и мы стараемся на них реагировать оперативно»,— ответил глава Удмуртии.

Как писал «Ъ-Удмуртия» по данным Государственного контрольного комитета (ГКК), укомплектованность бригад СМП в республике сократилась на 15% за последние три года. Количество общепрофильных выездных бригад в регионе не менялось с 2022-го и составляет 126 скорых, что на 12,5% ниже норматива. По документам ГКК, до 60% автомобилей СМП в Ижевске, Сарапуле, Глазове и Воткинске простаивают из-за ремонта, аварий или находятся в резерве.

По итогам 2024-го население Удмуртии сократилось на 7,3 тыс. жителей или 0,5%, до 1,42 млн человек. Естественная убыль населения в январе 2025-го составила 838 жителей.