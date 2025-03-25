Укомплектованность скорых в Удмуртии сократилась на 15% за последние три года

Как выяснил «Ъ-Удмуртия», количество созданных специализированных бригад скорой медицинской помощи (СМП) в Удмуртии по итогам 2024 года оказалось в 7 раз ниже рекомендаций Минздрава РФ — вместо 14-15 бригад были сформированы две, работающие только в Ижевске, следует из годового отчета Государственного контрольного комитета. Документ есть в распоряжении редакции. При этом количество общепрофильных выездных бригад в республике не менялось с 2022 года и составляет 126 скорых, что на 12,5% ниже норматива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Из отчета следует, что укомплектованность удмуртских отделений СМП снизилась с 66,9 до 51,2% за последние три года. «Несмотря на увеличение штатной численности на 15,7%, число сотрудников сократилось на 13,5%, что привело к росту количества внутренних совместителей»,— указано в документе.

По данным комитета, укомплектованность службы скорой помощи в Удмуртии врачами-педиатрами составляет менее 20% от потребности, анестезиологами-реаниматологами — менее 45%, а медсестры-анестезисты и вовсе отсутствуют.

Отмечается, что кадровый дефицит водителей СМП привел к регулярному привлечению работников к работе в выходные дни. Это «приводило к превышению нормы рабочего времени более чем на 40%». В комитете госконтроля считают, что одной из основных причин нехватки персонала СМП являются низкие зарплаты: в 2023-м средняя зарплата врачей скорых составляла 75,3 тыс. руб. Это на 9,1% ниже уровня «дорожной карты» по РФ. Средняя зарплата водителей СМП за указанный период — 34,4 тыс. руб.

«При этом неиспользованный остаток средств ОМС на лицевом счете АУЗ ССМП (станции СМП минздрава Удмуртии) ежегодно увеличивался и на конец первого полугодия 2024 года составил 499,2 млн руб. или 30% от годового объема финансирования»,— указано в отчете.

Из документа следует, что до 60% автомобилей СМП в Ижевске, Сарапуле, Глазове и Воткинске простаивают из-за ремонта, аварий или находятся в резерве. Выявлены случаи несоблюдения требований к оснащению техники медоборудованием. С 2021-го количество автомобилей скорой помощи, срок службы которых превышает пять лет и которые полностью амортизированы, выросло в шесть раз — к началу 2024-го они составили 50% общего автопарка. Из них 70 автомобилей нуждаются в замене.