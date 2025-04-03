The Economist раскритиковал торговую политику Трампа на обложке

Британский журнал The Economist поместил карикатуру Дональда Трампа на обложку нового номера, критикуя его решение о введении новых пошлин. На иллюстрации президент США буквально «отпиливает» страну от остального мира. Номер вышел под заголовком: «День разорения. Как ограничить глобальный ущерб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: The Economist Фото: The Economist

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении «взаимных» тарифов от 10% до 50% на импортные товары. В список вошли более 180 стран, включая Китай, ЕС, Индию и Украину. Россия в список не попала. Господин Трамп назвал это «днем освобождения» американской экономики и заявил, что США десятилетиями подвергались разграблению из-за несправедливых торговых условий.

Подробнее о торговых ограничениях США — в материале «Игра тарифов».