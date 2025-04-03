Суд оставил в силе приговор экс-мундепа Горинова по делу об оправдании терроризма

Апелляционный военный суд оставил в силе приговор бывшему муниципальному депутату Красносельского района Москвы Алексею Горинову по делу об оправдании терроризма, сообщает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В июле 2022 года Алексея Горинова приговорили к семи годам колонии по делу о военных фейках (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Защите после обжалования удалось добиться сокращения срока на один месяц.

В октябре 2023 года в отношении депутата возбудили уголовное дело уже по статье о публичном оправдании терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ). Согласно материалам следствия, находясь в больнице при ИК-3 УФСИН по Владимирской области, Алексей Горинов в беседах с другими заключенными оправдывал украинские удары. В ноябре 2024 года суд приговорил бывшего депутата к трем годам. В результате сложения общий срок составит пять лет. Наказание Алексей Горинов отбывает в колонии строгого режима.

О деле — в материале «Ъ» «От фейков к оправданию терроризма».

Полина Мотызлевская