За прошедшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в Курской области более 180 военнослужащих. Кроме того, были уничтожены боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей и два миномета, а также пять пунктов управления беспилотниками и склад боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям механизированной, трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево, Олешня Курской области. Также российские войска отразили одну контратаку.

Силами авиации и артиллерии поражены украинские войска и техника в области населенных пунктов Горналь, Гуево, Олешня Курской области, а также Басовка, Беловоды, Варачино, Владимировка, Водолаги, Журавка, Локня, Мирополье, Новониколаевка, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.

Всего за время боевых действий на Курском направлении потери Украины составили не менее 71 750 военнослужащих, 2 602 автомобиля, 2 244 боевые бронированные машины, 403 танка, 330 боевых машин пехоты, 293 бронетранспортера, 592 артиллерийских орудия, 53 пусковые установки РСЗО, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции радиоэлектронной борьбы, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 ед. инженерной и прочей техники.

Сутками ранее ВСУ, по данным военного ведомства, потеряли в Курской области свыше 150 солдат. Были отражены две контратаки со стороны Украины.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова