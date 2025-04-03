Поединок Бивола и Бетербиева собрал 340 тыс. продаж платных трансляций

Реванш Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева, состоявшийся 22 февраля в Эр-Рияде, собрал 340 тыс. продаж платных трансляций (PPV), сообщает журнал The Ring.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hamad I Mohammed / Reuters Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Зрители из США заплатили 25,99 долларов за просмотр боя, зрители из Великобритании — 19,99 фунтов. Точная сумма доходов от продажи трансляций не раскрывается.

В октябре 2024 года в Эр-Рияде Бетербиев победил Бивола в бою за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. 22 февраля, там же, Бивол успешно взял реванш.

В 2022 году бой между Дмитрием Биволом и Саулем Альваресом собрал 520 тыс. продаж платных трансляций. Рекордные показатели PPV собрал поединок Флойда Мейвезер-младшего и Мэнни Пакьяо в 2015 году — 4,4 млн.

Таисия Орлова