В Новороссийске «Салаты с моря» нарастят мощности во втором квартале 2025 года

Вторая очередь инвестиционного проекта ООО «Салаты с моря» по расширению сельскохозяйственного комплекса в Новороссийске выйдет на максимальные производственные мощности во втором квартале 2025 года. Об этом пишет «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Компания приступила к реализации второго этапа проекта, направленного на выращивание кочанных и бейби-салатов в условиях орошаемого открытого грунта. Как рассказали в мэрии, уже построены туннельные пленочные теплицы и произведен посев.

Протокол о намерениях реализации второй очереди инвестиционного проекта «Сельскохозяйственное предприятие по выращиванию овощной и растениеводческой продукции в открытом и защищенном грунте» администрация Новороссийска и ООО «Салаты с моря» заключили на Петербургском международном экономическом форуме в июне прошлого года.

Сельскохозяйственный комплекс располагается в станице Раевская. Общий объем инвестиций в проект составил 2,6 млрд рублей. ООО «Салаты с моря» является частью агрохолдинга «Белая Дача».

Алина Зорина