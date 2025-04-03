«РЖД» оштрафовали на 600 тыс. рублей за срыв сроков подключения объектов в Добрянском округе

Пермское УФАС оштрафовало ОАО «РЖД» за нарушение срока подключения объектов нефтедобычи к энергосетям. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

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Ранее в УФАС с жалобой на Свердловскую дирекцию по энергообеспечению ОАО «РЖД» обратилось ООО «Ялыкское», которому требовалось присоединить к электросетям объекты нефтедобычи в Добрянском округе. По договору о технологическом присоединении к электросетям, который нефтедобывающая компания заключила в 2023 году, сетевая организация ОАО «РЖД» обязана была до конца 2024 года спроектировать и возвести электросетевую инфраструктуру, однако обязательства не выполнила.

За нарушение срока подключения объектов ООО «Ялыкское» к энергосетям ОАО «РЖД» оштрафовано на 600 тыс. руб. Сетевой организации также вынесено представление об устранении нарушения до конца апреля 2025 года.