Площадь пожара на полигоне в Новороссийске сократилась до 400 «квадратов»

Площадь возгорания на мусорном полигоне Новороссийска уменьшилась до 400 кв. м, специалисты продолжают борьбу с остаточными очагами и подслойным тлением. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Березнюк Фото: Юрий Березнюк

В тушении задействованы 42 человека и 30 единиц специальной техники. Для борьбы с тлением использовано более 68 тыс. куб. м грунта.

Пожар на свалке продолжается уже третью неделю. Возгорание произошло в ночь на 13 марта. Поначалу огонь охватил территорию площадью 2,5 тыс. кв. м.

Прокуратура Кубани инициировала проверку по факту произошедшего. Как отметили в ведомстве, компания ООО «Терра-Н», эксплуатирующая полигон, нарушает федеральное законодательство.

После тушения пожара работу полигона ТБО планируют продлить на два года. В ходе реконструкции площадь полигона расширят за счет дополнительных участков.

Нурий Бзасежев