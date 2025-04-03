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В Свердловской области разрешили к реализации 2 тонны зараженного киви из Ирана

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора разрешило к реализации партию зараженных киви из Ирана, общим весом 2 т, сообщили в ведомстве.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным Россельхознадзора, 2 апреля специалисты обнаружили заражение партии киви тутовой щитовкой. Наличие щитовки подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной сотрудниками Екатеринбургского филиала «ВНИИЗЖ».

Поскольку основным путем распространения вредителя является посадочный материал, а зараженные плоды не представляют серьезной опасности, продукция была разрешена к реализации.

Ранее Россельхознадзор уничтожил 15 т перцев из Китая. В партии был выявлен вирус коричневой морщинистости плодов томата, который поражает свежие томаты и перец и может переносится контактным способом.

Полина Щуцкая

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