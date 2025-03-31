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На Урале уничтожили 15 тонн зараженных перцев

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора уничтожило 15 т перцев из Китая. В партии был выявлен карантинный объект, сообщили в региональном ведомстве.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В ходе фитосанитарного контроля на складе временного хранения в партии из 15 т перца был выявлен вирус коричневой морщинистости плодов томата. Он поражает свежие томаты и перец и может переносится контактным способом.

Ранее в Екатеринбурге разрешили к реализации партию апельсинов из Египта, в которых обнаружили карантинный объект — красную померанцевую щитовку. Поскольку основным путем распространения щитовки является посадочный материал, а зараженные плоды не представляли серьезной опасности, продукция разрешена к реализации.

Полина Щуцкая

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