«Российские спортсмены не остались в стороне от громких скандалов»

Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, за что оказывались за решеткой хоккеисты Михаил Татаринов, Вячеслав Войнов, а также боец смешанных единоборств Александр Емельяненко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Почуев / ТАСС Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Российские спортсмены тоже, к сожалению, не остались в стороне от громких сандалов. И от тюрьмы проведение не уберегло даже самых ярких из них. Истории футболистов Эдуарда Стрельцова, Юрия Севидова или Александра Кокорина и Павла Мамаева обсуждались не раз. Биография знаменитого Стрельцова даже была экранизирована. Но судьбы атлетов из других видов спорта не так известны.

Начну с хоккеиста Михаила Татаринова. Он был звездой в конце восьмидесятых—начале девяностых. Играл за московское «Динамо» и «Вашингтон Кэпиталс». Но мощный защитник, обладатель невероятного броска увлекся азартными играми и в 2001-м после крупного проигрыша в карты совершил убийство. Обвинение просило для Татаринова 14 лет лишения свободы, но грамотная работа адвоката позволила ему отсидеть всего 11 месяцев и выйти по УДО.

Еще одна громкая история случилась в 2014 году с хоккеистом Вячеславом Войновым. Защитника «Лос-Анджелес Кингс» арестовали в США, обвинив в домашнем насилии, жертвой которого стала жена игрока. Двукратный обладатель Кубка Стэнли мог сесть надолго, но он сотрудничал со следствием и провел в тюрьме всего три месяца. После этого Войнов вернулся на родину и в 2018-м выиграл олимпийское золото со сборной России.

Но самый грозный нарушитель закона, по крайней мере, в новейшей истории, — боец смешанных единоборств Александр Емельяненко. Он младший брат Федора Емельяненко — иногда их путают, хотя сделать это сложно. Александр всегда попадал в неприятные ситуации и первый срок получил еще в 18 лет. За что? Это тайна, покрытая мраком. СМИ пишут, что за разбой — тогда Емельяненко провел в тюрьме больше четырех лет. Но это было в конце девяностых—начале нулевых. А в 2015-м бойца обвинили в изнасиловании домработницы и похищении ее документов. Емельяненко вину не признал. Отсидел он чуть больше года, после чего вернулся в единоборства. Последний бой Александр, которому сейчас 43 года, провел в декабре 2024-го.

К счастью, по-настоящему громких историй, в которых известные спортсмены из нашей страны надолго садятся в тюрьму, в последние годы немного. И больших сроков атлетам не дают. Даже резонансный триллер с Кокориным и Мамаевым в главных ролях привел у к тому, что футболисты отсидели примерно полтора года.

Владимир Осипов