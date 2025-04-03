Владельцы участков под Воронежем заплатят 13 млн за несанкционированную свалку

Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора потребовало от ряда физических лиц добровольно возместить более 12,8 млн руб. за ущерб почвам из-за нелегального складирования строительных и твердых отходов в Семилукском районе Воронежской области. Об этом сообщили в самом ведомстве. В случае отказа Росприроднадзор намерен добиваться возмещения вреда через суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В августе 2024 года в Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора поступило обращение о несанкционированном складировании отходов между селами Девица и СНТ «Строитель». Инспекторы совместно с специалистами филиала ЦЛАТИ по Воронежской области провели обследование, которое выявило перекрытие почвы на площади 810 кв. м твердыми коммунальными и строительными отходами IV класса опасности.

Напомним, в конце марта ведомство обратилось в арбитражный суд Воронежской области с заявлением к местному ООО «Благоустройство» с требованием возместить 580,6 млн руб. ущерба, причиненного почвам от незаконного размещения отходов в Борисоглебске.

Ульяна Ларионова