ВЦИОМ: доверие к Жириновскому выросло после его смерти

Основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, скончавшемуся 6 апреля 2022 года, после смерти стало доверять больше россиян, чем при жизни. Это следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) «Три года без Жириновского».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В данный момент 66% опрошенных отмечают, что «безусловно» или «скорее» доверяли господину Жириновскому. В конце апреля 2022 года, сразу после его смерти, о доверии основателю ЛДПР говорило 60% респондентов. Соответственно, недоверие покойному политику снизилось с 31% до 23%. В то же время личное отношение к нему осталось практически без изменений: хорошо к нему сейчас относятся 62% опрошенных (в 2022 году — 63%), плохо — 3% (4%) и безразлично — 31% (30%).

О доверии к Владимиру Жириновскому чаще говорят сторонники ЛДПР (95%) и «Единой России» (75%), недоверие более свойственно респондентам, голосующим за непарламентские партии (39%), КПРФ (30%) и «Новых людей» (31%). Как и прежде, большинство опрошенных уверено, что господин Жириновский был «самостоятельным политиком, представляющим реальную политическую силу» (56%), хотя 18% полагают, что он «не имел самостоятельной позиции и работал на власть, хотя и скрывал это». А еще 17% считают основателя ЛДПР «скандально известным деятелем, скорее артистом и шоуменом, чем политиком». В списке самых популярных заявлений и идей Владимира Жириновского у современных россиян лидируют его высказывания об отношениях с Украиной и «предсказание СВО» (15%).

Божена Иванова