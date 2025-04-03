ВЦИОМ: доверие к Жириновскому выросло после его смерти
Основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, скончавшемуся 6 апреля 2022 года, после смерти стало доверять больше россиян, чем при жизни. Это следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) «Три года без Жириновского».
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
В данный момент 66% опрошенных отмечают, что «безусловно» или «скорее» доверяли господину Жириновскому. В конце апреля 2022 года, сразу после его смерти, о доверии основателю ЛДПР говорило 60% респондентов. Соответственно, недоверие покойному политику снизилось с 31% до 23%. В то же время личное отношение к нему осталось практически без изменений: хорошо к нему сейчас относятся 62% опрошенных (в 2022 году — 63%), плохо — 3% (4%) и безразлично — 31% (30%).
О доверии к Владимиру Жириновскому чаще говорят сторонники ЛДПР (95%) и «Единой России» (75%), недоверие более свойственно респондентам, голосующим за непарламентские партии (39%), КПРФ (30%) и «Новых людей» (31%). Как и прежде, большинство опрошенных уверено, что господин Жириновский был «самостоятельным политиком, представляющим реальную политическую силу» (56%), хотя 18% полагают, что он «не имел самостоятельной позиции и работал на власть, хотя и скрывал это». А еще 17% считают основателя ЛДПР «скандально известным деятелем, скорее артистом и шоуменом, чем политиком». В списке самых популярных заявлений и идей Владимира Жириновского у современных россиян лидируют его высказывания об отношениях с Украиной и «предсказание СВО» (15%).