Начался восьмой день поисков утонувшего на реке Сива 10-летнего подростка

Начался восьмой день мероприятий по поиску утонувшего на реке Сива в Воткинском районе 10-летнего подростка. Водолазы продолжают обследование акватория водотока, сообщил в Telegram председатель госкомитета по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.

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«1 апреля водолазы Поисково-спасательной службы Удмуртии обследовали акваторию реки от деревни Гавриловка до СНТ №10 на площади 0,12 кв. км»,— написал господин Шуткин. Несовершеннолетний не найден.

Напомним, правоохранительные органы получили сообщение о двух утонувших подростках 10 и 11 лет 27 марта. По факту исчезновения несовершеннолетних было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». К поискам подключились свыше 100 человек на 34 единицах техники. Тело одного из утонувших обнаружили на следующий день, 28 марта.